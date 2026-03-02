歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）が1日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。2024年に他界した中山美穂さん（享年54）が亡くなる前日までLINEでメッセージのやり取りをしていたことを明かした。愛之助は24年11月、京都南座での稽古中に落下してきた舞台装置と接触し、鼻と上顎を骨折する重傷を負った。接触箇所が少しずれていたら失明や首を骨折する危険性もあった大けがで、入院生活を経て25年3