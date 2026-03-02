準強制性交罪に問われている元大阪地検検事正の事件で被害を訴えた女性検事とその支援チームは2日、性犯罪の被害者らを対象にしたアンケート結果を発表した。約9割が被害者に心ない言葉をかけるなど「二次加害」の防止を望んだ。