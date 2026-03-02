先週（2月23日週）の動き：NY金は週足4週続伸、月足で9ヶ月連続上昇／国内金価格は3週続伸／不透明要因の重なりやAI脅威論を巡る信用リスクへの関心を背景に上昇 先週（2月23日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週末2月27日にかけて水準を切り上げた。具体的には、相場は1月29日に記録していた終値ベースでの過去最高値（5,354.8ドル）に対する戻り高値を更新しながら進行した。2月27日の終値は5,247.9