ジェットコースター「ええじゃないか」（富士急ハイランドのホームページから）山梨県富士吉田市の富士急ハイランドで昨年2月、ジェットコースター「ええじゃないか」の点検作業中に男性従業員が死亡した事故で、県警は2日、業務上過失致死の疑いで、現場責任者の40代男性を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。書類送検容疑は、事故防止に必要な安全確認をせず車両を動かし、点検作業中だった嘉村伊織さん＝当時（29