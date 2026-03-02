◇強化試合韓国3─3阪神（2026年3月2日京セラD）韓国代表の金倒永（キム・ドヨン）内野手（22＝KIA）が2日、阪神戦に「1番・三塁」で先発出場。5回の第3打席で豪快な同点本塁打を放った。初回の第1打席は相手先発・才木の初球を狙ったもののボテボテのゴロに。ただ幸いにも三塁への内野安打となり出塁し、5番・文保景（ムン・ボギョン）の中前適時打で先制のホームを踏んだ。2─3で迎えた5回1死の第3打席は阪神・早川