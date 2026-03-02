ボクシング３大世界戦（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）に出場するＷＢＣ世界ライトフライ級２位・岩田翔吉（３０＝帝拳）が２日、都内でＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７＝帝拳）とともに公開練習を行った。ＷＢＣ世界ライトフライ級王者ノックアウトＣＰフレッシュマート（３５＝タイ）に挑戦する岩田は、減量中は大好きという焼肉を食べずに菜食中心に切り替え、世界王者返り咲きを果たしてタン塩を食べることに闘志を燃