【モデルプレス＝2026/03/02】Hey! Say! JUMPの八乙女光が3月2日、都内で行われた舞台「⼩さな神たちの祭り」製作発表に、共演の堺小春、福田悠太（ふぉ〜ゆ〜）、藤井直樹、斉藤暁、演出の鈴木裕美氏とともに出席。震災から15年を経て、自身の出身地でもある宮城県を訪れて感じたことを明かした。【写真】JUMPメンバー、震災地を訪問した姿◆八乙女光、宮城県の変化明かす宮城県亘理町のいちご農家の長男で、東京の大学への