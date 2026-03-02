日本時間１６時００分に英ネーションワイド住宅価格指数（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ネーションワイド住宅価格指数（2月）16:00 予想0.4%前回0.3%（前月比) 予想0.7%前回1.0%（前年比)