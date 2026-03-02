ロンドン早朝はドルが一段高、ドル円一時１５７円台＝ロンドン為替 ロンドン早朝はドルが一段高となっている。ユーロドルは1.1732レベル、ポンドドルは1.3377レベルにそれぞれ本日の安値を更新している。ドル円は157.01レベルに本日の高値を更新した。中東情勢の緊迫化が続いており、有事のドル買い圧力が継続。 USD/JPY156.99EUR/USD1.1734GBP/USD 1.3379