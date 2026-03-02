中東情勢受けてドル高優勢＝東京為替概況 米国とイスラエルによるイランへの攻撃で最高指導者（ハメネイ師）が死亡したことを受けて、リスク警戒の動きなどから不安定な推移となっている。ドル円は朝方にリスク回避の円買いから155円85銭を付けた後、有事のドル買いが進んだこともあって、午前中に156円70銭台まで上昇。イラン臨時政府が米国との対話を打診との報道や、トランプ大統領が新指導部の姿勢次第で制裁解除に