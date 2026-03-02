Apx ME(Metal Edition) 飯田ピアノは、ポーランド・ワルシャワで誕生したハイエンドIEMブランド・PMG Audioの取扱を開始。フラッグシップモデル「Apx ME(Metal Edition)」を世界限定200台、1,210,000円で発売する。受注開始は3月6日からで、受注生産方式。 2023年にポーランド・ワルシャワで誕生したブランド。創業者のピオトル・マレク・グラニツキ氏は、カスタムIEMブランドのCustom Artを2012年に立ち上げ、