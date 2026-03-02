巨人・西舘勇陽投手（２３）がコンディション不良によりファームへ合流することが１日までに分かった。春季キャンプ１軍スタートとなっていた右腕は、２月２１日のヤクルトとのオープン戦（那覇）で３回から登板して最速１５１キロを計測するなど２回０封とアピール。２６日の練習日もブルペンで約７０球を投げ込んで調整を進めていたが、その後はノースロー調整となっていた。西舘は花巻東、中大を経て２３年ドラフト１位で