Ｊ１千葉は２日、千葉市内でホーム・柏戦（７日・フクアリ）に向けた練習を公開した。２日間のオフ明けで選手は約２時間汗を流した。今季ここまで全試合でメンバー入りも、出場はプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」柏戦と開幕・浦和戦のみの２年目のアタッカー・岩井琢朗は「いいように準備はしている」と出場の機会を狙う。岩井が主戦場としている右サイドハーフのポジションは杉山直宏、田中和樹が離脱中。チームとして