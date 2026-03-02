北京汽車集団傘下の新エネ車ブランド「極狐（ＡＲＣＦＯＸ）」の電動セダン「αＳ５」。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社北京3月2日】中国自動車大手、北京汽車集団傘下の電気自動車（EV）メーカー、北汽藍谷新能源科技は1日、子会社の北京新能源汽車の生産・販売データを発表した。2月の生産台数は前年同月比16.4％増の7631台、販売は18.3％増の7364台だった。1〜2月の累計は生産が前年同期比19.0％増の1万8800台、販売が1