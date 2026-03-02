柔道グランドスラム（GS）タシケント大会の女子52キロ級で優勝した藤城心（24＝三井住友海上）が2日、成田空港に帰国した。2年前に初めての国際大会出場で5位に終わったタシケントの地で、成長を示す優勝。「次につなげようと思っていたので素直にうれしい」と喜びを口にした。今大会は得意の寝技に加え、立ち技で鮮やかな一本勝ちを決める場面も。特に準々決勝でキプロスの選手に決めた袖釣り込み腰が「自分の中で一番気持ち