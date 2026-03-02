アンジャッシュ・渡部建が２月２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。ゲストは、日本球界のレジェンド・松坂大輔氏。松坂氏は、横浜高校時代にエースとして１９９８年春夏全国制覇。高校を卒業後、ドラフト１位で西武に入団。１年目の９９年から３年連続最多勝。最優秀防御率２回、最多勝３回、最多奪三振４回、新人王、沢村賞、ベストナイン３回、ゴールデングラブ賞７回。プロ入り後の活躍