時津風一門の連合稽古で汗を流す安青錦＝堺市の音羽山部屋宿舎3場所連続優勝と横綱昇進を狙う大関安青錦が2日、時津風一門の連合稽古が行われた堺市の音羽山部屋へ赴き、関脇霧島と小結若元春と合わせて9番取り、7勝2敗だった。持ち味の低い体勢を保ち、まわしを引いて寄るスタイルを徹底した。本人は取材に応じなかったものの、見守った音羽山親方（元横綱鶴竜）は「（特に大きな）体があるわけではないので、上体を起こさな