24年関東オークスを制したアンデスビエント（牝5＝西園正、父ドレフォン）が2日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は北海道洞爺町のレイクヴィラファームで繁殖入りする予定。通算13戦3勝、獲得賞金は5740万円。2月22日の令月S11着がラストランになった。管理する西園正都師(70)は3日に定年引退を迎える。