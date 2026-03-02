【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 2−2（PK5−4） 清水エスパルス（2月28日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】元日本代表DFの「神クリア」ガンバ大阪に所属する元日本代表DFの三浦弦太が、GKさながらの“神セーブ”を披露。ファンの間で話題となっている。G大阪は2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節で清水エスパルスと激突。古巣対戦となった三浦はCBの一角で先発し、35分にはMFカピシャーバのダイレクトシ