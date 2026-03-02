「週刊文春」の取材で明らかになった、自民党の金澤結衣衆院議員（35）が、同党の地元市議のポスターを無断で剥がし、自身のポスターに貼り替えていた問題。【画像】「あと5人にお声がけを！」高市首相と手を取り、投票を呼び掛ける金澤ゆい氏金澤氏は神奈川20区選出の衆院議員で、元江崎グリコ社員。2021年10月の衆院選では日本維新の会の公認候補として東京15区から立候補したが落選。その後、維新を離れ、無所属を経て自民党