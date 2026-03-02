2日朝、大館市の国道7号で軽トラック同士が衝突し、53歳の男性が大けがをしました。大館警察署の調べによりますと、2日午前6時50分ごろ大館市川口字大人沢の国道7号で、大館市の53歳の男性が運転する軽トラックが丁字路交差点を右折しようとして、対向してきた軽トラックと衝突しました。この事故で、右折しようとした53歳の男性が胸の骨を折る大けがをしました。もう一方の軽トラックを運転していた68歳の男性は頸椎を捻挫するけ