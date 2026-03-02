２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円８２銭前後と前週末午後５時時点に比べ７０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円５３銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５６円６０銭前後で推移していたが、午前１１時過ぎには１５６円１０銭台に下落した。その後、ドル買い・円売りが強まり１５６円８０銭前後に上