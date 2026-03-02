ワークマンは２日の取引終了後、２月度の既存店売上高が前年同月比２３．２％増となったと発表した。２カ月連続で前年同月を上回り、伸び率は１月の１０．８％から拡大した。販促施策の効果により、リカバリーウェアや春物衣料が伸長した。チェーン全店売上高は同２９．１％増となった。２月は出退店や改装はなかった。 出所：MINKABU PRESS