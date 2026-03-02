（台北中央社）卓球のシンガポール・スマッシュは1日、男子シングルス決勝がシンガポールで行われ、台湾の林〓儒は準優勝に輝いた。ワールドテーブルテニス（WTT）最高峰、グランドスマッシュのシングルスで、台湾選手として過去最高の記録を収めた。林は前日の準々決勝で、日本の張本智和を下して進出したドイツのフランツィスカに4―1で快勝。1日の準決勝ではスウェーデンのモーレゴードに4―2で勝利し、初の決勝進出を決めた。