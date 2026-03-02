現地３月１日に開催されたエールディビジの第25節で、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスが、ズウォーレとアウェー対戦。スコアレスドローに終わった。背中を痛めている板倉がメンバー外となったなか、冨安は77分から途中出場。左SBでプレーした。膝の故障が癒え、今冬にアヤックスに加入した27歳のDFは、２月１日のエクセルシオール戦で484日ぶりとなる実戦復帰を果たして以来、これが３試合目の出場。初の２試合連続投