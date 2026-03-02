住友ファーマ [東証Ｐ] が3月2日大引け後(15:40)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の920億円→1020億円(前期は236億円)に10.9％上方修正し、増益率が3.9倍→4.3倍に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の68.6億円の赤字→31.4億円の黒字(前年