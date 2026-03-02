エリアクエスト [東証Ｓ] が3月2日大引け後(15:45)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の2.4億円→2.9億円(前期は1.8億円)に20.8％上方修正し、増益率が28.3％増→55.1％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億円→1.5億円(前年同期は1.6億円)に49.5％増額し、減益率が38.0％減→7.4％減に縮小