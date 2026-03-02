2日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前週末清算値比1100円安の5万8000円で取引を終えた。出来高は4万6878枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては57.24円安。 株探ニュース