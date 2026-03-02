2日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前週末清算値比60.5ポイント安の3894ポイントで取引を終えた。出来高は7万3296枚だった。この日のTOPIXの現物終値3898.42ポイントに対しては4.42ポイント安。 株探ニュース