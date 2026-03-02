2日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比570ポイント安の3万5230ポイントで取引を終えた。出来高は5230枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5285.85ポイントに対しては55.85ポイント安。 株探ニュース