2日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比1ポイント安の766ポイントで取引を終えた。出来高は5746枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値768.64ポイントに対しては2.64ポイント安。 株探ニュース