2日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比7.5ポイント安の2001.5ポイントで取引を終えた。出来高は694枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2010.38ポイントに対しては8.88ポイント安。 株探ニュース