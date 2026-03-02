中国メディアの極目新聞は1日、米国とイスラエルによる攻撃にイランが報復する中、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイの空港が事実上閉鎖され、足止めされた中国人観光客がホテル料金の値上げに直面していると報じた。記事によると、ドバイの空港では1日、北京首都、上海浦東、広州白雲、杭州蕭山などの空港へ向かう多くの便が欠航となった。記事は中国人観光客の話として「現地の警報に従ってホテルに留まったが、フライトの欠航によ