2025年12月、大阪市内の楽器店に設置された防犯カメラの映像。店に入ってきたのは、金髪の若い男だ。店員に身ぶり手ぶりで何かを説明すると、画面左奥にある赤いギターアンプの前へ。男はアンプを、2泊3日、1万4000円で借りるとタクシーに乗せて去っていった。すると返却日の朝、男から「私が入院してしまったので」「返却を知人にお願いしてみます」というメールが届いた。だが、アンプは返却されなかった。消えたアンプ･･･同様の