プロ野球・東京ヤクルトスワローズは2日、公式サイトを更新。“神宮の声”を担うスタジアムMCとして、兵頭祐貴、前田智子の2氏が新たに就任することになったと発表した。昨季まではパトリック・ユウ氏が務めていた。【写真】次の“神宮の声”はどんな人？新任の兵頭祐貴氏兵頭氏は大阪府出身。愛媛・済美高で1年秋からレギュラー、副キャプテンを務め、甲子園にも出場経験がある。大学時代は一言も英語を喋れない状態で海外へ