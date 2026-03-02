2月26日、午前5時すぎ。防犯カメラが捉えたのは、推定時速120kmで暴走する1台の車。すると次の瞬間、車は電柱に激突した反動でスリップし、車線を飛び出して対向車に衝突した。幸いけが人はいなかったが、事故現場の画像を見ると、割れたリアウィンドーの上には巨大なアヒルのぬいぐるみが･･･。いったいなぜ？事故車両の上に巨大なアヒル･･･なぜ？ネット上で検索してみると、事故現場にあったものと似ているアヒルのぬいぐるみは広