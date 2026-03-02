八乙女光さん、堺小春さん、福田悠太さん、藤井直樹さん、斉藤暁さん、演出の鈴木裕美さんが舞台「小さな神たちの祭り」製作発表に登壇しました。 【写真を見る】【 Hey! Say! JUMP・八乙女光 】東日本大震災から15年故郷・宮城への想い「海は何も悪くはないので、ただただキレイだなと感じました」舞台「小さな神たちの祭り」ダメ主人公で主演本作は作家・内館牧子さんが描いた東日本大震災を原作に舞台化し、家族