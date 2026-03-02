東京証券取引所米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、日米の原油先物相場で2日、指標価格が一時急騰し、それぞれ約1割上昇した。東京株式市場では、日経平均株価（225種）が一時1500円を超える値下がりとなった。ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態になったと伝わり、原油価格の高騰による世界的な景気減速への警戒感が高まった。米東部時間1日夜（日本時間2日午前）のニューヨーク原油先物相場で指標となる米国産標準油種（W