【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは1日、米国とイスラエルが2月28日に開始した対イラン軍事作戦について、当初の予定より1週間遅れて実施されたと伝えた。悪天候が主な理由だという。米国とイスラエルの高官が明らかにしたとしている。アクシオスによると、トランプ米政権は2月17日にイランと核協議を開いたが、大きな進展がなく終わり、21日にイスラエルと共同軍事作戦を始める準備を進めた。イランの最高指