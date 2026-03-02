3月1日、女優の小芝風花がInstagramを更新。実の妹を“顔出し”初公開し、美人姉妹と話題となっている。「小芝さんはこの日、《えっと、妹ちゃんです》と投稿。妹とのツーショット写真を掲載しながら、《妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました》と報告しました」（芸能担当記者）妹は、まつ毛エクステやまつ毛パーマなど、目元専門の施術をおこなうスペシャリスト「アイリスト」の職に就い