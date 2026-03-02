ロッテは2日、石垣元気投手が高崎健康福祉大学高崎高等学校の卒業式に出席したと発表した。石垣は球団を通じて「久しぶりに学校にいくと楽しい思い出、そして苦い思い出も蘇ってきました。本当に濃い最高の３年間でした。久しぶりにチームメートや色々な方々とも再会をして色々な話が出来ましたし、応援の言葉をもらいました。自分もプロの世界で頑張らないといけないなあと改めて思いました。状態はとてもいい感じです。今後