へそ天で寛ぐ猫さんのもとに、ロボット掃除機がやってきて…？譲らない両者によるまさかの攻防の様子が、面白すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「あかん微笑ましすぎて笑ってしまった」「お友達だもんね」「なんかもう掃除機まで可愛く思えてきたわ」といったコメントが寄せられました。 【動画：へそ天でくつろぐ猫→『ロボット掃除機』が突撃してきた結果…まさかの光