67万回表示され4.9万件の「いいね」を獲得しているのは、猫と女の子がつくり出した素敵な光景。絵画のような美しい投稿に、視聴者からは「心がほっこりする」「最高の組み合わせですね」などのコメントが集まっています。 【写真：屋根裏に行くと、窓辺で『猫と少女』が…まるで物語のワンシーンのような『素敵な光景』】 屋根裏にいたのは？ X（旧Twitter）アカウント「ボーダーコリーしずく」に投稿