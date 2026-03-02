その可愛さに二度見してしまいそうな「ディズニーグッズ」が、【ダイソー】で多数展開中。その中でも今回注目するのは、先日映画の新作も公開された「ズートピア」のアイテムです。キャラクターの魅力がぎゅっと詰まったデザインは、思わず店頭で手に取りたくなりそうなものばかり。プチプラでつい集めたくなる予感のアイテムをピックアップしてご紹介します。 主役の二人がドーナツ穴から顔を出す