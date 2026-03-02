自身が経営するカプセルトイ専門店「＃C-pla（シープラ）」などで、女性の下着を盗撮しようとした疑いで2月20日、株式会社トーシンの宮本達也元社長（43）が書類送検された。【写真】「階段の鏡で下半身が...」”盗撮キケンエリア”だったカプセルトイ店舗ほか同社は現在、全国に250店舗を超えるカプセルトイ販売店を展開する有名企業。宮本元社長はその立役者として知られ、「カンブリア宮殿」（テレビ東京）や経済誌などたび