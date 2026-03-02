AIで現実と遜色ない画像や動画を生成できるようになったため、「そのコンテンツは本物なのか」を見分けるのはこれまで以上に難しくなっています。こうしたコンテンツを見分けるAIサービスも存在するのですが、果たしてどれほど正確なのか、ニューヨーク・タイムズが12種類のAIサービスについて検証しています。Can A.I. Detection Tools Really Spot Fake Images and Videos? - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2026/02