ディズニーとFormula(フォーミュラ)1、ユニクロによる、初のタッグを組んだコレクション「Disney x Formula1 UT」が登場。Formula1サーキットのエネルギーとディズニーの遊び心が融合した、エキサイティングな初コラボレーションです☆ ユニクロ「ディズニー×Formula1 UT」  発売日：2026年3月23日（月）価格：MEN Tシャツ3柄 各1,990円(税込)／KIDS Tシャツ3柄 各990円(税込)販売店舗：全国のUTフルラインナップ