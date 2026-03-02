◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」これほど五輪愛に満ちた人はいないだろう。ミラノ五輪のリビーニョ会場最終日。フリースタイルスキー・クロスで４位に入った古野慧（２６）＝Ｕ―ＮＥＸＴＨＤ＝の決勝後、すぐそばにスノーボード・パラレル大回転で冬季五輪の日本女子最多７大会連続出場を果たした竹内智香（４２）＝広島ガス＝の姿があった。２月８日に２７年の競技人生ラストレースを飾り、引退。疲れも残す中で最後ま