原油価格の急騰を受けて日本国内のエネルギー企業の反応です。国内ガソリン元売り大手のENEOSの担当者は、「今後の原油調達などへの影響については、情勢を踏まえて検討していく」としています。出光興産の担当者は、「国内在庫や国家備蓄があることから石油製品の供給にただちに影響が出ることはないと考えています。状況は刻々と変化しているため状況を注視している。」と話しています。また、日本最大の発電会社であるJERAは、