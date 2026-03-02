ミニストップは3日より、人気商品を通常より50％増量した「増量フェア」を、国内のミニストップで開催する。【写真】形が変わってる…『鶏ごぼう』おにぎり増量後3月2日はミニストップの日。毎年、日頃の感謝を込めておトクな企画を実施してきた。今年は増量フェアをメインに、ワクワクするようなおトクな商品を数多く用意。今回は第2弾の商品を紹介する。【1.5倍増量】『シューストポテト』期間：3月3日（火）〜16日（月）本